OM : Ces recrues vont mettre le feu au Vélodrome !

Vainqueur de son match amical contre le Servette de Genève (3-1) jeudi, l’Olympique de Marseille a montré des signes prometteurs. A l’image des performances de certaines recrues.

Ce n’était qu’un match de préparation, qui plus est face à un adversaire de niveau moyen. Mais l’Olympique de Marseille peut quand même tirer des enseignements positifs de sa rencontre avec la Servette de Genève. Difficile de ne pas souligner les bonnes performances de certaines recrues comme le milieu Gerson. Buteur sur un joli piqué, le Brésilien a impressionné Bernard Rodriguez dès sa deuxième sortie olympienne.

« Longoria est en train de monter une drôle d'équipe ! Ce match était intéressant sur le plan individuel, car on a vu pour la première fois la qualité des nouvelles recrues. Je pense à Gerson, qu'on avait déjà vu lors du match précédent, mais qui a démontré à quel point il est à l'aise avec le ballon, a encensé le technicien contacté par Le Phocéen. Quand il aura atteint sa plénitude physique et quand Sampaoli aura déterminé son poste, ça peut faire mal. »

Cengiz Ünder a déjà fait mal

Mais Gerson n’est pas le seul renfort déjà en jambes. L’ailier turc Cengiz Ünder, en plus d’un poteau touché, s’est déjà permis de mettre un défenseur à terre sur une feinte. Autant dire que le public présent à Fos-sur-Mer a apprécié. « Ensuite, comme tout le monde, j'ai été impressionné par l'entrée de Cengiz Ünder dans la dernière demi-heure. Explosivité, pied gauche, appuis, il a fait un festival en quelques actions, a commenté Bernard Rodriguez. Je ne sais pas ce qui n'allait pas à la Roma pour lui, mais s'il continue comme ça, il va faire lever le Vélodrome. »

Le public marseillais pourrait aussi acclamer Konrad de la Fuente, double passeur décisif « même s'il a l'air un peu plus brouillon », a nuancé le coach marseillais. « Mais, ce qui est intéressant avec les deux, c'est que l'OM dispose de joueurs capables de faire exploser une défense, notamment en fin de match avec la fatigue, a-t-il souligné. Ils ont des jambes et une vivacité qui peuvent faire des dégâts. Exactement ce que l'on a pu voir avec Luis Henrique en fin de saison dernière. Avec des joueurs de ce talent, l'OM est vraiment armé. » Et le recrutement n’est même pas terminé.