OM : Cengiz Ünder et son hygiène de vie olé-olé

Plutôt en vue à l’Euro malgré l’apathie de la sélection turque, Cengiz Ünder être la recrue surprise de l’OM. L’ailier joue gros pour la suite de sa carrière.

Considéré comme un des joyaux prometteurs du football turc lors de son explosion à l’Istanbul Basaksehir, Cengiz Ünder avait marqué les esprits lors de ses débuts à l’AS Roma. Depuis, il n’a jamais su confirmer. Souvent blessé, l’ailier va tenter de se relancer en prêt à l’OM. Pour Mathieu Grégoire, journaliste à L’Equipe et suiveur du club provençal, il ne fait aucun doute qu’il s’agit déjà de la dernière chance du Turc pour réussir en Europe. Et ce à 24 ans seulement. La raison est simple, Ünder a rapidement perdu le fil de sa carrière avec une hygiène de vie douteuse, ce qui l’a fait disparaitre des plans de l’AS Roma, et a provoqué un premier prêt peu concluant à Leicester la saison passée. Autant dire que c’est déjà la dernière chance pour l’international turc d’inverser une tendance nettement à la baisse.

« C’est un pari comme beaucoup de joueurs du mercato marseillais. C’est sa dernière chance en Europe avant le retour au pays. On est sur un jeune qui a explosé à Basaksehir, très jeune il a subjugué les foules. Il arrive à la Roma il fait une très belle saison 2017-2018 mais depuis il est sur un déclin. Mais un déclin très net. Beaucoup de pépins qui sont notamment liés à une hygiène de vie olé-olé on va dire. Alors que c’est un joueur qui a un profil physique capable d’attaquer et de défendre et de faire des grosses courses. Et il s’est souvent fait attaquer parce que l’hygiène de vie n’était pas là. Il avait perdu sa place, et une certaine faim. Il est sur le déclin, même si il a proposé des choses intéressantes à l’Euro », a préféré conclure, sur FootballClubdeMarseille.fr Mathieu Grégoire, avec une pointe d’optimisme, même si Pablo Longoria est allé chercher un joueur de plus qui cherche à relancer sa carrière à l’OM.