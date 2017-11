OM : Ces deux monstres épatent tout le monde à Marseille !

Dans : OM, Ligue 1.

Depuis le début de la saison, Rudi Garcia gère parfaitement son effectif pour éviter les gros problèmes physiques.

Résultat : aucune grosse blessure n’a été à déplorer depuis l’entame du championnat, si ce n’est le pépin physique rencontré par Boubacar Kamara avec l’Equipe de France espoirs. Tandis que le club phocéen est au cœur d’un marathon qui va le mener jusqu’à Noël au rythme d’un match toutes les 72 heures, la rotation est indispensable pour préserver les organismes. Sauf pour deux joueurs aux capacités physiques au-dessus de la moyenne.

Dans ses colonnes, L’Equipe fait le point sur la forme des joueurs olympiens et évoque le cas de deux joueurs n’ayant quasiment pas soufflés depuis le début de la saison : Morgan Sanson et Adil Rami. « Morgan a fait encore beaucoup de kilomètres contre Guingamp. Plus il joue, meilleur il est » lance un membre du staff olympien au quotidien national. Résultat : il devrait enchaîner une nouvelle titularisation à Metz ce mercredi. Concernant Adil Rami, l’international français « refuse » de souffler. Pourtant, « Rudi Garcia lui a proposé une ou deux fois de faire l’impasse », mais l’ancien défenseur du FC Séville préfère enchaîner, lui qui a une salle de musculation à son domicile et qui accorde une attention particulière à son hygiène de vie. À l’évidence, la défense olympienne n’aurait sans doute pas la même solidité sans son patron. Cela doit donc arranger tout le monde à Marseille… à part peut-être Rolando et Abdennour.

Le onze probable de l'OM à Metz (selon L’Equipe) : Mandanda – Sakaï, Rami, Rolando, Amavi – Zambo, Gustavo – Thauvin, Sanson, Payet – Mitroglou