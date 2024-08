OM ‍: Ces deux attaquants arrivent, colossale surprise ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En toute discrétion, l’OM a avancé au cours des derniers jours sur la piste Elye Wahi, en trouvant un accord avec l’attaquant de Lens. Les cibles offensives se multiplient, après Eddie Nketiah et Youssoufa Moukoko.

Le secteur offensif est encore en chantier à l’Olympique de Marseille, mais les dirigeants marseillais sont à pied d’oeuvre pour combler au plus vite les attentes de Roberto De Zerbi. Le coach italien a déjà accueilli Mason Greenwood en provenance de Manchester United, mais de nouveaux renforts sont attendus dans les prochains jours en attaque. Youssoufa Moukoko, Alexis Sanchez ou encore Eddie Nketiah ont été annoncés dans le viseur de l’OM, qui est finalement en passe de surprendre tout le monde en posant 20 ME sur la table pour le transfert d’Elye Wahi en provenance du RC Lens.

Además del fichaje de Gerónimo Rulli, el OM trabaja actualmente en los fichajes de Elye Wahi y Youssoufa Moukoko. Ambas operaciones son independientes, por lo que la intención del club es juntarles en ataque. Optimismo para cerrar las dos operaciones. pic.twitter.com/dzqTXi3hVm — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) August 6, 2024

L’Olympique de Marseille a déjà trouvé un accord contractuel avec l’ancien buteur de Montpellier et négocie actuellement avec Lens pour attirer l’international espoirs français. Un énorme coup de la part du club phocéen, qui aurait cependant pu définitivement mettre fin aux autres pistes offensives. Ce n’est pas le cas puisque selon le journaliste Andrés Onrubia Ramos, les dossiers Elye Wahi et Youssoufa Moukoko sont totalement indépendants et l’objectif de l’OM n’est pas de recruter l’un ou l’autre… mais bien les deux attaquants.

Wahi ou Moukoko, l'OM refuse de choisir

« Outre la signature de Gerónimo Rulli, l'OM travaille actuellement sur les signatures d'Elye Wahi et Youssoufa Moukoko. Les deux opérations sont indépendantes, l'intention du club est donc de les réunir en attaque. Optimisme pour clôturer les deux opérations. L’OM a beaucoup vendu, le propriétaire a réinjecté de l’argent et d’autres ventes sont attendues » a publié le journaliste espagnol sur son compte X. Autant dire que l’Olympique de Marseille affiche plus que jamais ses ambitions sur le marché des transferts. Après avoir déjà recruté Brassier, Koné, Greenwood, Hojbjerg, Cornelius et Carboni, ce sont donc Wahi et Moukoko qui pourraient s’ajouter au tableau de chasse de Pablo Longoria.

Si les transferts des attaquants du Borussia Dortmund et de Lens venaient à se concrétiser, les supporters de l’OM pourront en revanche oublier Eddie Nketiah, pour qui Arsenal aura définitivement été trop gourmand avec Marseille en réclamant un transfert sec à 35 ME hors bonus. En attaque, il sera désormais intéressant de voir si un ailier gauche débarquera -un poste à renforcer en priorité pour De Zerbi- ou si parmi Wahi et Moukoko, il est prévu que l’un des deux soit recruté pour jouer sur un côté.