Arsenal exige 9 ME à l’OM

Par Guillaume Conte

La partie de poker continue entre l'OM et Arsenal, alors que les Gunners sont prêts à oublier le transfert d'Eddie Nketiah si Pablo Longoria ne fait pas encore un gros effort financier.

Si l’Olympique de Marseille a enregistré une nouvelle recrue ces derniers jours en la personne de Derek Cornelius, le défenseur central canadien n’est pas vraiment le profil le plus demandé en vue du début de saison qui aura lieu dans 10 jours désormais. L’OM cherche un gardien et s’active beaucoup sur ce dossier, mais aussi un attaquant. Et le dossier menant à Eddie Nketiah, grande priorité de Pablo Longoria et Roberto De Zerbi, n’arrive pas à se décanter. Il est pourtant toujours en vie selon le Daily Mail, qui explique qu’aucun des deux clubs ne veut céder dans cette partie de bras de fer à coups de millions d’euros.

Un écart de prix fatal à Arsenal ?

La dernière offre en date de l’OM monte ainsi à 26 millions d’euros selon le journal anglais, mais ne correspond toujours pas aux attentes d’Arsenal. Le club londonien espère récupérer 35 millions d’euros avec son remplaçant, et l’écart reste donc de quasiment 10 millions d’euros. Pas facile à combler pour l’OM, qui ne veut pas non plus passer dans une autre catégorie et surpayer pour un joueur qui n’a pas encore prouvé comme titulaire à part entière, même dans un club au niveau moins élevé qu’Arsenal.

Pour le Daily Mail, les Gunners pourraient s’en mordre le doigt car l’écart entre les deux demandes reste important et il n’est pas sur que Marseille fasse un troisième effort avec une offre réévaluée pour faire signer Nketiah. De son côté, le joueur essaye de faire pencher la balance. S’il continue à être utilisé par Mikel Arteta en sortie de banc pendant les matchs de préparation, il a trouvé un accord sur les grandes lignes pour un contrat de cinq ans avec l’OM et il apprécie le discours de Roberto De Zerbi et se verrait bien avoir enfin sa chance et du temps de jeu dans une formation ambitieuse, et un nouveau championnat qui représenterait un nouveau départ pour lui.

Mais pour le moment, le plus difficile reste encore à faire devant l’absence total d’accord pour un montant d’un transfert de l’attaquant international anglais.