OM : Cengiz Ünder à Marseille, la Turquie s'emballe

A la recherche d’un successeur à Florian Thauvin dans le couloir droit, l’OM tient peut-être son renfort tant attendu avec Cengiz Ünder.

La piste de l’international turc de l’AS Roma est très chaude. En feu dans ce début de mercato, Pablo Longoria est actuellement en Italie, où il négocie les dossiers Pau Lopez, Pol Lirola, Giovanni Simeone et donc celui de Cengiz Ünder. Ces derniers jours, la tendance était à un prêt avec une option d’achat avoisinant les 12 ME pour l’ailier droit de 23 ans. Le dossier a évolué car selon les informations obtenues par le journaliste Yağız Sabuncuoğlu, c’est désormais vers un transfert sec que l’on se dirige pour Cengiz Ünder à l’Olympique de Marseille. Le gaucher, prêté à Leicester la saison dernière, ferait l’objet d’un accord à hauteur de 10 ME entre l’OM et l’AS Roma.

Comme dans le dossier Konrad de la Fuente, l’Olympique de Marseille a accepté un pourcentage important à la revente afin de faire baisser le prix d’achat. Selon le journaliste turc, l’AS Roma aurait inclus un pourcentage de 30 % à la revente pour Cengiz Ünder, lequel s’engagerait lui pour les quatre prochaines saisons en faveur de l’OM. Si le deal venait à se confirmer rapidement, le n°17 de Rome pourrait devenir le troisième renfort estival de Marseille après Gerson et Konrad de la Fuente.

En parallèle, Pablo Longoria continue de négocier de nombreux dossiers, que ce soit dans le sens des arrivées ou des départs. Giovanni Simeone, Pol Lirola, Pau Lopez ou encore Luan Peres sont des pistes chaudes de Marseille tandis que dans le sens des départs, quatre joueurs en fin de contrat (Khaoui, Germain, Pelé, Nagatomo) ont officiellement fait leurs valises. Enfin, le prêt de Kevin Strootman à Cagliari est en très bonne voie et va permettre à Marseille de faire baisser sa masse salariale.