OM ‍: Ce sacrifié demande à Longoria d'accélérer le mouvement

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ce vendredi soir en Ligue 1, l'OM n'a pu faire mieux que match nul (1-1) face au RC Strasbourg. Un résultat décevant qui pourrait encore un peu plus accélérer le mercato hivernal des Phocéens.

L'OM voulait démarrer fort la nouvelle année en Ligue 1. Malheureusement, rien ne s'est passé comme prévu contre Strasbourg ce vendredi soir. Gennaro Gattuso devait composer avec de nombreuses absences liées à la Coupe d'Afrique des Nations. Ses joueurs avaient bien débuté avec un but de Samuel Gigot en tout début de rencontre. Mais par la suite, les Alsaciens ont peu à peu installé leur jeu et fini par logiquement égaliser en toute fin de rencontre. De quoi frustrer quelque peu Amir Murillo, qui jouait à gauche ce vendredi au Stade Vélodrome. Le Panaméen, plus à l'aise à droite, ne dirait d'ailleurs pas non à quelques venues sur le couloir gauche, alors que des rumeurs font état d'intérêts pour Adrien Truffert et Josh Doig.

Murillo fait un aveu important

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Dans des propos rapportés par Le Phocéen, Murillo a en effet avoué : « Oui. Je ne joue pas à gauche normalement, mais à droite. C'est ma position naturelle. Je joue sur le côté gauche parce que l'équipe m'en a besoin. Je ferai de mon mieux pour aider l'équipe. Mais si quelqu’un arrive à gauche au mercato c’est très bien. On a besoin de bons joueurs, on a besoin de gagner. Donc si je dois choisir un côté, je jouerai sur le côté droit parce que c'est ma position ». Avant cela, Murillo est également revenu sur les absences nombreuses dues à la CAN : « Honnêtement, je pense que l'OM est un club grand et qu'il y a des joueurs qui peuvent les remplacer. Les meilleurs joueurs nous soutiennent à distance et les jeunes qui ont l'opportunité doivent l'utiliser pour montrer leur valeur à l'entraînement et gagner le respect des plus grands ». Les matchs compliqués arriveront rapidement pour l'OM. D'abord la semaine prochaine en Coupe de France face à Rennes puis en Ligue 1 contre l'AS Monaco.