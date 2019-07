OM : Ce poste est surpeuplé, le ménage du mercato va continuer

Dans : OM, Mercato.

Comme Lucas Ocampos, transféré pour 15 M€ au FC Séville, Clinton Njie a permis à l’Olympique de Marseille de réaliser une excellente opération.

Alors que son contrat devait expirer l’année prochaine, l’international camerounais a été vendu au Dynamo Moscou pour 6 M€, plus 20 % sur une éventuelle revente. Une opération presque inespérée compte tenu de la dernière saison de l’ancien Lyonnais. Pourtant, cela ne suffira pas pour équilibrer les comptes de l’OM. Malgré les fins de contrat de Mario Balotelli, Tomas Hubocan, Rolando, Aymen Abdennour et Florian Escales, le club phocéen a encore besoin d’alléger sa masse salariale.

Et apparemment, les dirigeants olympiens ont ciblé un poste à dégraisser. « Vu le nombre d'éléments au milieu de terrain, un départ dans ce secteur de jeu n'est pas à exclure dans les prochaines semaines », annonce le quotidien sportif. Nos confrères n'ont pas besoin de citer les noms, on sait que l’OM tente de pousser Kevin Strootman vers la sortie. De leur côté, Morgan Sanson et Luiz Gustavo ne seront pas retenus en cas de propositions jugées satisfaisantes.