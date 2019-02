OM : Ce Marseillais à 20 ME va agiter le mercato, il prend les paris

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Recruté pour 20 ME en provenance du Red Bull Salzbourg cet été, Duje Caleta-Car monte doucement en puissance à l’Olympique de Marseille.

Remplaçant durant six mois, l’international croate vient d’enchaîner 4 titularisations, pour deux petits buts encaissés à la clé. Un bilan solide qui fait de lui un titulaire en puissance au côté de Boubacar Kamara en défense centrale. Pas une surprise pour Basile Boli, lequel a confié au Phocéen qu’il était convaincu depuis bien longtemps par l’immense potentiel de Caleta-Car. Il ne serait d’ailleurs pas étonné que le géant croate ait très rapidement la cote auprès des meilleurs écuries européennes…

« J'ai toujours cru en ce joueur, même lorsqu'il était en difficulté. Moi qui adore un joueur comme Sergio Ramos, je trouve que Caleta-Car est dans ce registre, même s'il ne faut pas comparer, évidemment. Il a juste besoin de confiance. D'ailleurs, j'étais très content à Rennes dimanche (1-1), car quand il a loupé une balle, le coach et les joueurs l'ont tout de suite encouragé. C'est un signe très positif pour un gars qui vient d'arriver, qui ne parle pas la langue. Quand on va comprendre à Marseille les qualités qu'il a, attention ! Il a un grand avenir et les grands clubs ne tarderont pas à s'en apercevoir, vous verrez. Attendez deux ou trois mois qu'il parle la langue, qu'il découvre les attaquants de Ligue 1, et vous verrez la grinta du gars. Il faut le couver, comme Kamara » a confié l’ancien Marseillais, qui en connaît un rayon sur les défenseurs, et dont l’avis est donc forcément à prendre en compte avant de juger Duje Caleta-Car.