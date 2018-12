OM : Ce joueur plombe le mercato, et ça va continuer

Dans : OM, Mercato.

Dos au mur après une première partie de saison manquée même si le classement laisse de l’espoir en Ligue 1, l’Olympique de Marseille ne peut pas continuer à faire la même erreur.

Laisser passer le mois de janvier et ne pas faire venir rapidement un avant-centre et un arrière gauche pourrait avoir des conséquences sérieuses dans la course au podium. Les dirigeants sont clairement attendus au tournant, même si la problématique est toujours la même. En effet, l’OM a besoin de vendre avant d’acheter, ou du moins de dégraisser l’effectif avec des joueurs dont personne ne veut. C’est le cas notamment de Tomas Hubocan, qui cherche un point de chute, mais aussi d’Aymen Abdennour qui, lui, n’en cherche pas du tout.

Prêté pour encore six mois par Valence, le défenseur tunisien continue à être payé sans jouer le moindre match. Son option d’achat n’ayant pas été levée, il retournera en Espagne au moins de juin, avec encore un an de contrat chez Los Ché. Seul un nouveau prêt pour la durée restante jusqu'au mois de juin est envisageable afin de soulager l’OM de ce gros salaire. Mais selon Yahoo Sport, l’ancien toulousain et monégasque n’est pas du tout sur le départ, laissant entendre qu’il se satisfait tant bien que mal de cette situation, qui empêche toutefois de dégager de la masse salariale pour une éventuelle recrue. Ce prêt sur deux ans peut déjà être classé parmi les erreurs de plus de la part des dirigeants et de Rudi Garcia sur le plan du marché des transferts.