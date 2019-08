OM : Rongier veut signer à Marseille, Nantes a une tactique

Dans : OM, Mercato, FC Nantes.

Valentin Rongier a rendu une belle copie samedi malgré la tristesse du match Nantes-OM, et le joueur nantais a forcément été suivi de près puisque l'on sait que l'Olympique de Marseille en a fait une de ses priorités lors de ce mercato. Après la rencontre, le milieu de terrain de 24 ans n'a d'ailleurs pas hésité à reconnaître que le club phocéen était forcément une destination tentante. « Si jouer contre l’OM était spécial compte tenu des rumeurs ? Oui c’était particulier. Mais une fois que le match avait commencé, je me suis mis dans mon match, je suis professionnel, il fallait que je me donne à 200 % comme à tous les matches et c’est ce que j’ai fait aujourd’hui. Si cet OM me donne envie ? Ce n’est pas une question de ce Marseille ou pas. Marseille est un très grand club, donc forcément ça fait envie », a reconnu Valentin Rongier.

Seul problème, comme l'a annoncé Canal+ samedi, l'Olympique de Marseille propose 13ME là où Waldemar Kita attend 20 à 25ME. Une différence qui fait tousser du côté de l'OM et du clan Rongier. Pas de quoi affoler le président du FC Nantes qui a lui décidé d'attendre les derniers jours et même les dernières heures du mercato pour prendre une décision concernant son milieu de terrain. Si Jacques-Henri Eyraud réussit à vendre un ou des joueurs, alors Waldemar Kita est persuadé que l'offre marseillaise sera revue à la hausse. Il est donc urgent d'attendre pour le patron des Canaris, qui sait également qu'en Italie on suit de près le dossier Rongier. Alors rien ne presse et le deadline day pourrait être chaud pour le joueur du FC Nantes.