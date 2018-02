OM : Ce joueur à 15ME excite l'Angleterre au mercato !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Titulaire important de Rudi Garcia à l’OM depuis le début de la saison, André-Franck Zambo-Anguissa jouit d’une jolie cote sur le marché des transferts. Il faut dire que la régularité et la progression de l’international camerounais ont de quoi donner des idées aux clubs anglais, constamment à la recherche de joueurs au style de jeu « box to box ». Ainsi, La Provence révèle ce mercredi que quatre clubs de Premier League suivent avec attention les performances du partenaire de Luiz Gustavo à l’Olympique de Marseille.

Newcastle, Watford, West Ham et West Bromwich Albion sont très attentifs aux performances du joueur, à en croire le quotidien régional. Ce dernier affirme d’ailleurs que Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta ont refusé une offre de 15ME de la part de West Bromwich cet été, preuve des finances solides du club olympien et de la politique sportive très claire de la part des dirigeants olympiens, qui n’ont aucunement l’intention de céder leurs meilleurs éléments. À la vue de sa saison très réussie, on peut légitimement penser que la cote du natif de Yaoundé a grimpé. Et il sera forcément curieux de voir quelle sera la réponse de l’OM en cas d’offre encore supérieure en juin prochain...