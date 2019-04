OM : Ce job le fait rêver, Beye envoie son CV à McCourt

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Retraité depuis 2012, Habib Beye est désormais l’un des consultants vedettes de Canal Plus. Toujours très franc dans ses analyses, l’ancien capitaine de l’Olympique de Marseille a une vision extrêmement claire du football. A tel point que sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters phocéens se mettent à rêver d’un éventuel retour de l’ex-international sénégalais dans un costume d’entraîneur. Un rêve partagé par le principal intéressé, comme celui-ci l’a expliqué dans le livre des 10 ans du Canal Football Club.

« Mon rêve ultime serait d’entraîner un jour Marseille. Si le CFC peut me servir de vitrine pour séduire des dirigeants de clubs ? Oui, mais à une condition : avoir les diplômes requis pour entraîner au plus haut niveau. Mickaël Landreau, qui était au CFC, n'a été sollicité par Lorient qu'à partir du moment où il a eu ses diplômes. Peut-être que le président de Lorient s'est dit : "Il n'a pas d'expérience mais quand je l'écoute, sa vision et sa philosophie du foot correspondent à nos valeurs." Quand j'aurai mes diplômes, un président sera peut-être tenté de miser sur moi » a confié un Habib Beye ambitieux, qui rêve d’embrasser très vite une carrière de coach en Ligue 1.