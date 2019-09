OM : Ce double deal du mercato se précise, il félicite Marseille

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Même si rien n’est encore officiel, l’Olympique de Marseille tente un double deal en cette fin de mercato.

En effet, le club provençal est proche de vendre Luiz Gustavo à Fenerbahçe, qui entraînerait possiblement la venue de Valentin Rongier en provenance du FC Nantes. Assurément, cette opération fait débat à Marseille, où l’on estime que le capitaine nantais n’a pas le profil adéquat pour remplacer le charismatique Brésilien. Mais pour Jean-Michel Larqué, l’Olympique de Marseille pourrait être gagnant en lâchant l’ancien du Bayern Munich et en récupérant Valentin Rongier.

« Rongier va avoir 25 ans donc il est en pleine possession de ses moyens. Et quand tu vois jouer les Strootman, les Gustavo qui sont carbo, comment ne pas tenter le coup ? Il faut le laisser s’exprimer ce gamin. Que Gustavo aille à Fenerbahçe et que Strootman reparte en Italie. Comment ne pas donner du crédit à ce joueur-là ? Il faut lui donner sa chance, même si parfois c’est plus difficile dans un club que dans un autre » a indiqué l’ancien consultant de TF1, qui souhaite laisser sa chance au produit avant de critiquer à tout-va. Cela change de certains observateurs…