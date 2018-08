OM : Ce dossier défensif fait débat en interne !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Alors que le club marseillais a recruté Duje Caleta-Car en provenance du RB Salzbourg mi-juillet pour 19ME, il risque d’y avoir rapidement un bouchon en défense centrale à l’OM. Et pour cause, Rudi Garcia va pouvoir compter sur Adil Rami, Boubacar Kamara, Grégory Sertic ou encore Rolando d’ici quelques semaines, en plus du Croate. A l’instar de Doria, transféré au Mexique, les autres défenseurs centraux sont invités à faire leurs valises. Mais un dossier fait hésiter l’OM : celui de Tomas Hubocan.

Auteur de bonnes prestations durant les matchs amicaux, l’international slovène fait « débat en interne » selon les informations de La Provence. « Rudi Garcia l'utilise actuellement. Mais cela veut-il dire pour autant que le Slovaque de 32 ans sera encore là dans quelques semaines ? Pas sûr du tout ». Autrement dit, Marseille ne retiendra pas l’ex-défenseur du Dynamo Kiev… mais il ne le poussera pas dehors de force. Par ailleurs, le quotidien précise que Rémy Cabella et Saif-Eddine Khaoui devraient également quitter le club d'ici le 31 août. Andoni Zubizarreta a encore du pain sur la planche...