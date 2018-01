OM : Ce départ majeur au mercato que Garcia refuse d'envisager

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Critiqué de toutes parts après une mauvaise première partie de saison sous le maillot de l'Olympique de Marseille, Konstantinos Mitroglou ne partira pas cet hiver, à la demande de Rudi Garcia.

Deux buts en 583 minutes de jeu et neuf matchs de Ligue 1... Le premier bilan de Konstantinos Mitroglou à l'OM est famélique. Si d'un point de vue collectif, le club phocéen s'en sort bien, vu qu'il est aux portes du podium après 19 journées de championnat, Marseille attendait bien plus de son grand attaquant. Par conséquent, l'international grec commence déjà à subir la foudre. Sorti sous les sifflets du Vélodrome lors de la qualification en Coupe de France face à Valenciennes le week-end dernier, l'ancien joueur du Benfica ne semble plus à sa place dans le Sud de la France. Sauf que malgré certaines rumeurs, Mitroglou va bel et bien rester à l'OM jusqu'à la fin de saison, comme l'annonce Rudi Garcia.

« Un départ de Mitroglou ? Pour moi, la question ne se pose pas. Je veux qu'il réussisse avec nous. Il y met de la bonne volonté. Pour l'instant, il ne parle pas bien la langue, même s'il prend des cours. C'est le temps d'adaptation. On a eu des grands attaquants ici, Jean-Pierre Papin l'a défendu aussi, qui ont mis du temps à bien fonctionner. Environ une demi-saison pour Jean-Pierre, un peu plus pour André-Pierre Gignac. C'est un poste un peu particulier, donc on est derrière nos joueurs et moi le premier, ça me semble être la moindre des choses », a lancé, dans Team Duga, le coach de l'OM, qui estime donc que Mitroglou finira par réussir malgré ses débuts décevants. Demander de la patience, Garcia n'a de toute façon pas d'autre choix, ne serait-ce que pour éviter la catastrophe industrielle, sachant que l'équipe de Frank McCourt a déboursé 15 millions d'euros pour acheter 50 % des parts de Mitroglou au cours du dernier mercato estival...