OM : Ce départ incroyable que Longoria a validé !

L'OM s'apprête à vivre un mercato hivernal mouvementé. Pablo Longoria ne serait pas fermé à l'idée de se débarrasser de Leonardo Balerdi.

A Marseille, Pablo Longoria est sous pression. Le président de l'OM doit tout faire pour renflouer les caisses phocéennes lors du prochain mercato. Déjà, Luis Suarez a rejoint Almeria dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. Le Colombien pourrait être suivi par Pape Gueye. D'autres joueurs sont aussi annoncés sur le départ, comme Cengiz Under. Et plus les jours passent et plus la liste des potentiels partants s'agrandit. Selon les informations du Phocéen, une réflexion est en cours concernant Leonardo Balerdi. Bien que très utilisé depuis le début de la saison par Igor Tudor, avec 21 matchs disputés dont 19 titularisations, l'Argentin a une belle valeur marchande. Et Pablo Longoria n'est fermé à aucune option.

Balerdi sacrifié, l'OM y pense !

Le média pro-OM précise qu'une offre autour des 15 millions d'euros serait suffisante pour lâcher l'ancien joueur de Dortmund, recruté 11 millions d'euros au club allemand et à qui il reste 3 ans et demi de contrat. Lors du Talk du Phocéen, Romain Canuti en a d'ailleurs dit un peu plus sur le dossier Balerdi : « La tendance, c'est quand même ce fameux départ de Balerdi, qui du coup serait remplacé. Je ne dis pas que c'est fait, qu'il va partir. C'est la normalité, c'est le lot de tous les clubs. T'as un joueur dans une bonne phase, c'est le meilleur moment pour en tirer de l'argent, il faut arrêter de se poser des questions. L'idée du board, c'est d'arrêter de dire qu'un mec est indiscutable et intouchable et de ne faire partir que ceux qui sont au fond du trou et qui partent au rabais. Ils sont confiants sur l'idée de le vendre plus cher que ce qu'il a été acheté. Ils vont provoquer l'opportunité ». Voilà de quoi surprendre quelque peu du côté des fans de l'OM, alors que Balerdi avait enfin trouvé son rythme de croisière. Mais comme dit plus haut, les Phocéens ont grandement besoin d'argent, selon le souhait de Frank McCourt. A noter qu'en cas de départ de l'Argentin de 23 ans, il serait remplacé, Igor Tudor ne souhaitant pas affaiblir la qualité de son équipe. Reste à savoir par qui... En tout cas, le prochain mercato hivernal promet d'être bouillant sur la Canebière.