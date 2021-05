OM : Ce délire de McCourt ne passe à Marseille

Dans : OM.

En dépit des rumeurs de vente qui viennent fleurir quasiment toutes les semaines, Frank McCourt répète à chaque occasion son attachement à l’OM et ses grandes ambitions pour remettre le club au sommet.

Quitte à viser beaucoup trop haut, comme lorsqu’il annonce puis confirme que son ambition est toujours de gagner la Ligue des Champions dans les années à venir. De quoi faire hurler Jean-Pierre Bernès, ancien dirigeant de l’OM et désormais agent de joueurs, qui ne comprend pas ce type de déclaration qui écarte totalement le niveau de l’équipe de la réalité sportive. Car à l’heure actuelle, l’Olympique de Marseille ne se bat même pas pour une place en Ligue des Champions. C’est dire le chantier qu’il reste à effectuer, et si les supporters en sont conscients, Jean-Pierre Bernès aimerait aussi que ce soit le cas pour le propriétaire de l’OM.

« Marseille est la capitale du football en France, c'est la ville la plus passionnée par le foot. Là-bas, l'OM y est une institution. Les gens ont besoin d'aimer ce club. Des résultats sont attendus, le terrain est important, la compétition sportive. Il y a aussi ce besoin de vibrer, de prendre du plaisir. C'est un public de passionnés, très exigeant, mais aussi de connaisseurs, il ne faut pas l'oublier. On ne peut pas tromper le public marseillais, lui dire que vous avez recruté un grand joueur si ce n'en est pas un. Il y en a eu beaucoup, il sait ce que c'est. Au bout d'un quart d'heure, il sait... Il faut retrouver des grands joueurs. Cette pénurie de grands joueurs, les Marseillais en souffrent un peu. Ce club a toujours eu besoin de têtes d'affiches. Mais c'est sûr qu'ils ont un coût, la compétition économique est importante et on ne peut pas dépenser l'argent qu'on n'a pas. Alors il faut être clair avec ce public marseillais, ne pas le tromper, lui dire on va gagner la Champions League dans les deux ans, être sincère avec lui car il est une force positive, pas négative. Ce public est conscient de la valeur d'une équipe et de l'écart qui existe aujourd'hui avec Paris, par exemple, au niveau des budgets, de tout. Mais aujourd'hui, il y a une vraie compétition sportive devant. Et Paris, dans une saison de L1, vous ne les rencontrez que deux fois. Alors tout le reste du Championnat, si vous travaillez bien, vous pouvez battre pas mal d'équipes. Ce n'est pas l'OM devrait être, c'est l'OM doit être dans les équipes de tête. Il est impensable que ce club ne soit pas tous les ans à la bataille pour les places de Champions League », a livré dans France Football un Jean-Pierre Bernès désabusé par le classement actuel de l’OM.