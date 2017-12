OM : Ce club de Ligue 1 qui est séduit par Doria

Dans : OM, Mercato.

Lucide sur sa situation, Doria (23 ans) avait réclamé un départ de l’Olympique de Marseille cet été. Finalement, le défenseur central avait été retenu.

Quelques mois plus tard, on ne comprend pas trop la décision de Rudi Garcia. L’entraîneur olympien ne lui a accordé que trois apparitions en championnat, pour 77 minutes de jeu au total cette saison. Alors cet hiver, le Brésilien fera bien ses valises. « Cette saison est difficile. Nous travaillons sur son départ, oui, a confirmé son représentant à Foot Mercato. Il y a déjà quelques options, mais encore rien de concret. En Turquie et en France notamment. »

En Ligue 1, on sait que le FC Nantes a tenté d’attirer Doria lors du dernier mercato estival. Reste à savoir si le coach Claudio Ranieri est toujours intéressé. Quant à la Turquie, nos confrères de Mercato365 affirment que Trabzonspor, où le Marseillais Tomas Hubocan est prêté cette saison, s’intéresse au défenseur capable de dépanner sur le côté gauche. A priori, l’OM ne devrait plus s’opposer à son départ.