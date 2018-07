OM : Ce buteur brésilien fait rêver l'OM, son club réagit

Dans : OM, Mercato, Liga.

Avec Mino Raiola à la barre, l’Olympique de Marseille savait bien qu’il serait difficile d’avoir Mario Balotelli sans faire d’énormes efforts financiers.

Même son statut de joueur pouvant être libéré par Nice contre 10 ME n’aide pas beaucoup dans les négociations, car l’agent de l’Italien compte bien récupérer l’argentin économisé sur son transfert, par le biais de sa prime et de son salaire. Résultat, le club provençal est bien obligé de suivre d’autres pistes, et le nom de Willian José a récemment été cité comme une cible possible de l’OM. Il faut dire que l’attaquant brésilien a fait fort ces derniers mois, avec une saison pleine sous le maillot de la Real Sociedad, et 34 buts inscrits au total sur les deux dernières saisons. De quoi provoquer l’intérêt non seulement de l’OM, mais aussi de quelques clubs anglais.

Mais El Mundo Deportivo affirme que le club basque a décidé de s’affairer pour trouver la parade à ce possible départ. Désireux plus que tout de conserver leur buteur, les dirigeants espagnols tentent actuellement de racheter les 30 % restant de son contrat, qui appartiennent au club uruguayen du Deportivo Maldonado, où il n’a jamais joué… Le but de cette opération ? Récupérer 100 % des droits et ainsi lui faire signer un nouveau contrat, pour faire monter sa clause libératoire, qui est déjà fixée tout de même à 60 ME. Autant dire que cela situe cette opération dans des sphères qui ne concernent plus vraiment l’OM, même si cela démontre que les dirigeants phocéens travaillent forcément sur d’autres pistes en cas d’échec pour Mario Balotelli.