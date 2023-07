OM ‍: Ce buteur arrive, les supporters se pincent pour y croire

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM a trouvé son avant-centre pour combler de bonheur Marcelino et les supporters olympiens à la fois. Pablo Longoria finalise l'arrivée d'Iliman Ndiaye.

Alexis Sanchez semble bien avoir tourné la page de l’Olympique de Marseille, même s’il n’a laissé transparaitre aucune réponse depuis la dernière offre de la formation marseillaise. En tout cas, Pablo Longoria est bien obligé de faire comme si le Chilien n’allait pas prolonger, et recruter ainsi en attaque pour éviter de se retrouver le bec dans l’eau dans quelques semaines, au moment où il faudra jouer les tours préliminaires de la Ligue des Champions. Pour cela, le dirigeant espagnol possède Vitinha, et c’est à peu près tout. Le premier gros objectif mène à Iliman Ndiaye, mais les négociations sont compliquées avec Sheffield United, qui compte sur son attaquant sénégalais pour défendre ses chances après sa montée en Premier League.

🔴 𝗜𝗡𝗙𝗢 @ODMByTreize013 - L’accord entre l’#OM et Sheffield United 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pour Iliman Ndiaye 🇸🇳 est proche d’être conclu. Si le montant n’a pas totalement filtré, nous sommes en mesure de vous confirmer que l’international sénégalais va réaliser son rêve : jouer pour l’Olympique… pic.twitter.com/JDR9ApsOyo — ODM By Treize013 (@ODMByTreize013) July 14, 2023

La Provence expliquait ce vendredi matin que le club anglais voulait récupérer 20 millions d’euros et pas un sou de moins pour céder le joueur qui a déjà porté le maillot de l’OM quand il était petit. Quelques heures plus tard, un accord semble tout proche d’être trouvé. Plusieurs informateurs dont le bien renseigné TreizeOM affirment que tout est quasiment bouclé. « L’accord entre l’OM et Sheffield United pour Iliman Ndiaye est proche d’être conclu. Si le montant n’a pas totalement filtré, nous sommes en mesure de vous confirmer que l’international sénégalais va réaliser son rêve : jouer pour l’Olympique de Marseille », explique le compte spécialisé.

« Le club a été racheté ? »

Un message qui a fait bondir de joie les supporters marseillais, qui s’étonnent même de la facilité avec laquelle Pablo Longoria arrive à faire venir des joueurs qui semblaient intouchables, comme Renan Lodi auparavant. Mais il faut croire que l’OM a les poches pleines avec cette recrue sénégalaise qui ne sera clairement pas gratuite. « Incroyable, mon Dieu », « J’en peux plus », « le mercato de dingue », « vous êtes surs que le club n’a pas été racheté », « la folie quand même », « je vais pleurer » s’enflamment ainsi les supporters de l’OM, surtout ravis de voir qu’un joueur fan de leur club signe au Vélodrome. Car pour être honnête, ils sont certainement très peu nombreux a avoir déjà vu jouer Iliman Ndiaye la saison dernière, en D2 anglaise.