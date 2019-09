OM : Camavinga à Marseille, son prix XXL a tué Villas-Boas

Dans : OM, Rennes, Mercato.

Accroché par la lanterne rouge Dijon (0-0) mardi, l’Olympique de Marseille n’aura pas le droit à l’erreur lors de la 8e journée de Ligue 1.

Tout autre résultat qu’une victoire contre le Stade Rennais serait considéré comme une contre-performance. Et ce même si les Rouge et Noir représentent un adversaire coriace aux yeux d’André Villas-Boas, qui s’est montré méfiant en évoquant l’équipe bretonne et son prodige. Sans même que les journalistes le lancent sur le sujet, l’entraîneur marseillais a effectivement complimenté le milieu rennais Eduardo Camavinga (16 ans), dont il a proposé le nom à son directeur sportif Andoni Zubizarreta pendant le mercato estival.

« Un petit mot sur un jeune comme Camavinga que je trouve exceptionnel. Il peut jouer dans n’importe quelle position. Quand je suis arrivé à Marseille, j’ai pris un peu de temps pour regarder Camavinga et c’était impressionnant. J’ai demandé à Andoni si on pouvait faire une offre, mais il m’a dit que c’était 40 millions d’euros alors ce sera difficile », a raconté le Portugais en toute transparence. Autant dire que l’OM n’avait vraiment pas les moyens de s’offrir le meilleur joueur de Ligue 1 en août, contrairement au Real Madrid qui suit sa progression.