OM : Caleta-Car à Tottenham, une blague ?

Prié d’aller voir ailleurs, Duje Caleta-Car ne devrait pas rejoindre Tottenham. Il n’existe aucune discussion entre les Spurs et l’OM pour le moment.

Après les achats, le temps des ventes est venu à Marseille. Pablo Longoria tente de se débarrasser de quelques gros salaires de l’effectif avec une valeur marchande intéressante. Duje Caleta-Car remplit ces deux critères. D’autant que Jorge Sampaoli ne compte pas vraiment sur lui. L’OM a envoyé un mauvais signal à l’ancien joueur du RB Salzbourg en recrutant officiellement Leonardo Balerdi ainsi que deux autres défenseurs centraux : William Saliba et Luan Peres, présenté ce lundi midi. Alvaro est aussi là, Jordan Amavi a été testé dans l’axe central gauche. La porte de sortie est montrée à Duje Caleta-Car. Ce dernier a une belle cote en Premier League. En revanche, la piste menant à Tottenham demeure extrêmement froide.

Aucun accord, pas de discussions

Le journaliste italien Nicolo Schira assurait ce lundi après-midi que des discussions existaient entre Tottenham et l’OM pour l’international croate, et qu’elles progressaient. Selon le spécialiste, les deux clubs cherchaient à tomber d’accord sur un montant. Et pourtant. Le « boss » du mercato, Fabrizio Romano, a vu passé l’information. Il a mis les choses au clair dans ce dossier en contredisant son confrère. Il estime qu’il ne se passe actuellement rien entre les Spurs et Duje Caleta-Car. Les deux parties n’ont pas trouvé d’accord. Et Fabrizio Romano va même plus loin dans ses révélations en indiquant que Tottenham et l’OM n’ont pas engagé de discussions pour le défenseur central. Daniel Levy cherche effectivement un renfort dans ce secteur et vise Cristian Romero. Des négociations sont en cours avec l’Atalanta pour parvenir à un accord.

D’autres pistes en Premier League ont été évoqués pour Duje Caleta-Car ces dernières semaines. Brighton serait intéressé pour compenser le départ imminent de Ben White à Arsenal. L’OM espère 20 ME pour son joueur acheté en 2018 pour la somme de 19 ME.