OM : Caleta-Car, Radonjic... Un mercato qui donne la nausée à Dugarry

L’été dernier, l’Olympique de Marseille réalisait un mercato plutôt cohérent sur le papier avec le recrutement de l’expérimenté Kevin Strootman et des deux espoirs Nemanja Radonjic et Duje Caleta-Car. A ce jour, un seul de ces trois joueur s’est imposé comme un titulaire indiscutable aux yeux de Rudi Garcia. Il s’agit du solide défenseur croate, transfuge du Red Bull Salzbourg pour près de 20 ME l’été dernier, et qui affiche enfin le niveau espéré après six mois difficiles. Pourtant, Christophe Dugarry n’est toujours pas convaincu. La preuve, le chroniqueur de RMC a de nouveau taillé Caleta-Car, en dépit de la belle prestation du Croate à Guingamp. Radonjic, moins en vue depuis son arrivée, en prend également pour son grade.

« Mais que c’est pauvre Marseille, mais que c’est pauvre ! Même leur meilleur joueur la saison dernière, Thauvin, il ne sait plus jouer au football, Radonjic c’est un coureur à pied, Caleta-Car, 25 millions d’euros j’ai envie de pleurer quand je vois ça… A part Gustavo, t’as l’impression le mec il est solide, il tient la baraque à lui tout seul, il faut prier pour pas qu’il ait une angine tellement c’est le seul qui est au niveau dans cette équipe. Mandanda, il ne fait plus un arrêt le pauvre, voilà cette équipe de Marseille elle me fait peur » a déclaré Christophe Dugarry, bien alarmiste pour un OM qui reste pourtant au contact de Saint-Etienne, et qui vient d’enchaîner deux succès de suite.