OM : Caleta-Car galère à l'OM, le fautif est trouvé !

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

L’été dernier, l’Olympique de Marseille parvenait à doubler le FC Séville pour s’offrir Duje Caleta-Car, moyennant 19 ME en provenance du Red Bull Salzbourg. Une arrivée qui faisait quasiment l’unanimité dans la cité phocéenne. Mais six mois plus tard, le bilan est négatif pour le Croate, qui ne compte que 5 matchs de Ligue 1 au compteur à mi-saison. Pas vraiment à son avantage lorsqu’il a joué, le vice-champion du monde fait surtout les frais de la mauvaise gestion de Rudi Garcia selon le consultant marseillais Kevin Kribich, qui n’a pas mâché ses mots pour critiquer l’entraîneur olympien.

« Pour moi, Caleta-Car n’est pas une erreur de casting. En Europe, il faisait partie des trois jeunes espoirs ayant déjà une bonne expérience qu’il fallait tenter au mercato, avec Issa Diop et Dayot Upamecano. Il jouait depuis 2 ans en Ligue Europa avec Salzbourg donc je validais totalement son recrutement cet été. En revanche, je ne comprends pas du tout ce que fait Rudi Garcia avec lui. Car depuis le début de la saison, Caleta-Car joue un match, il revient sur le banc, il rejoue 10 matchs plus tard dans un match en bois, etc… On ne lui a pas donné sa chance. Certes, il n’a pas été bon quand il a joué. Mais c’est un constat valable aussi pour Rami ou Rolando, qui doivent l’encadrer. C’est trop facile de taper sur lui » a expliqué le consultant du Phocéen, pas tendre avec Rudi Garcia et qui accuse clairement l’ancien coach de la Roma de plomber le début de carrière de Duje Caleta-Car à Marseille. C’est dit…