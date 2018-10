OM : Caleta-Car et Rami peuvent déjà trembler...

Dans : OM, Ligue 1.

C'est une évidence, et ce n'est pas pour être désagréable avec eux, mais Adil Rami et Duje Caleta-Car ne font pas le début de saison espéré sous le maillot de l'Olympique de Marseille. Si le premier peut avancer comme explication un été très occupé avec le Mondial, le second a lui l'excuse de découvrir l'OM où il est arrivé lors du récent mercato. Mais quoi qu'il en soit, le club phocéen a besoin d'une défense solide et ce n'est pas le cas, l'Olympique de Marseille étant 18e au classement des défenses de Ligue 1 et n'étant pas mieux loti en Europa League. Alors, quand on sait que Rolando pourrait rapidement être à la disposition de Rudi garcia après sa grave blessure, l'idée de voir ce dernier mettre tout le monde d'accord en défense rejaillit.

Et sur Le Phocéen, Fabien Laurenti est plutôt favorable à cette option. « Malgré les critiques, Rolando a toujours fait ses matches. On voit surtout que, lorsqu'il n'est pas là, ça ne se passe pas très bien. Alors, pourquoi ne pas encore créer la surprise et retrouver sa place de titulaire ? Qu'on le veuille ou non, c'est quand même un mec qui a une grande expérience et qui n'essaie jamais de faire ce qu'il ne sait pas faire. À ce poste-là, c'est primordial. Il n'est peut-être pas rapide, mais il sait compenser avec son placement et ses anticipations. En plus, il a toujours fait preuve d'une grande grinta et d'un état d'esprit irréprochable. Il faut voir s'il réussira à récupérer complètement de sa blessure, mais si c'est le cas, il jouera. Si Garcia lui fait confiance depuis le début, ce n'est pas un hasard. On ne prolonge pas un gars blessé comme ça juste pour lui faire plaisir », fait remarquer, sur le site spécialisé, l'ancien défenseur de l'Olympique de Marseille. Reste que le défenseur portugais a encore besoin de trois ou quatre semaines pour être à 100% et que Rudi Garcia va devoir patienter encore un peu.