OM : Cabella tout proche du clash pour signer à l’ASSE

En discussion depuis des semaines, le transfert de Rémy Cabella à Saint-Etienne entre dans une phase décisive.

Car après les matchs amicaux, c’est le championnat qui reprend ce vendredi pour l’OM, face à Toulouse. Et pour cette rencontre, Rudi Garcia a clairement besoin de son joker offensif, en raison de quelques absences dans ce secteur de jeu. Toutefois, selon France Bleu Provence, le natif d'Ajaccio a demandé à son entraineur de ne pas le retenir, afin de ne pas faire capoter son transfert à Saint-Etienne. Si aucun accord n’a encore été trouvé entre les deux clubs, les Verts n’ont pas envie de voir Cabella prendre le moindre risque en jouant sous le maillot marseillais en ce début de saison.

Reste à savoir ce que Rudi Garcia décidera en vue du match de vendredi, et surtout si Saint-Etienne va faire l’effort de faire venir le joueur dans le Forez prochainement. Car si cela n’était pas le cas, ce petit bras de fer resterait bien inutile et priverait Cabella d’une possible apparition sous le maillot marseillais en ce début de saison. Et d’une belle occasion de se montrer.