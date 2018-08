OM : Cabella à l'ASSE, l'OM est proche d'accepter une offre à la baisse !

Dans : OM, Mercato, ASSE, Ligue 1.

Entré en cours de match samedi contre Bournemouth, Rémy Cabella a probablement joué ses dernières minutes et marqué son dernier but sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Car ce dimanche, son transfert vers l'AS Saint-Etienne, évoqué de longue date, semble désormais imminent. C'est ce qu'annonce La Provence, l'OM et l'ASSE étant, semble-t-il, pas très loin de s'entendre.

« Selon nos sources, les positions des dirigeants olympiens et stéphanois se seraient en effet encore rapprochées ces dernières heures. De là à penser que l’affaire sera conclue rapidement? C’est possible. L’ex-Montpelliérain pourrait en tout cas retourner à l’ASSE dès cette semaine, cette fois sous la forme d’un transfert », annonce le quotidien régional. Ces derniers jours, l'AS Saint-Etienne avait transmis une offre autour de 7ME plus de bonus à l'Olympique de Marseille pour Rémy Cabella, alors que l'OM exigeait au minimum 10ME pour céder son joueur. Les deux camps ont donc fini par faire un effort supplémentaire afin que l'affaire se réalise sans trop attendre. Il est vrai que la rumeur affirmait qu'en dehors de l'AS Saint-Etienne, aucun autre club n'avait fait d'offre à l'OM pour son joueur.