OM : C'est quoi cette arnaque ? Galatasaray veut renvoyer Mitroglou !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

En janvier, l’Olympique de Marseille parvenait à trouver un accord avec Mario Balotelli, lequel s’engageait dans la cité phocéenne pour six mois.

Dès lors, Kostas Mitroglou n’avait plus sa place au sein de l’effectif de Rudi Garcia, raison pour laquelle l’international grec a été prêté par Marseille à Galatasaray. Un prêt d’un an et demi, soit jusqu’en juin 2020. Mais en Turquie, l’ancien buteur de Benfica Lisbonne ne parvient pas à s’imposer. Utilisé à seulement 7 reprises, il n’a marqué qu’un petit but, et n’est clairement pas un titulaire dans l’esprit de l’entraîneur Fatih Terim.

Ainsi selon les informations du média turc Agona Sport, Galatasaray souhaiterait rompre le prêt de Kostas Mitroglou. Un retour à l’Olympique de Marseille dès cet été est même évoqué. Reste que le contrat est très clair et que la durée du prêt est d’un an et demi. En outre, Galatasaray ne pourra donc pas forcer Marseille à récupérer Kostas Mitroglou dès le mois de juin 2019. Une situation que Marseille connaît bien puisque Jacques-Henri Eyraud avait voulu renvoyer Aymen Abdennour à Valence l’été dernier. Mais le club espagnol, qui avait prêté l’ancien défenseur de l’ASM pour deux saisons, avait refusé de rapatrier le Tunisien. Reste maintenant à savoir quelle sera la teneur des discussions entre l’OM et Galatasaray à l’avenir au sujet de Mitroglou.