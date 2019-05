OM : C'est qui le patron ? C'est enfin Zubizarreta à Marseille

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

En conférence de presse ce mercredi, Jacques-Henri Eyraud et André Villas-Boas ont fait passer un message qui va ravir les fans de l’OM.

En effet, Andoni Zubizarreta est de retour aux affaires. Dans l’ombre de Rudi Garcia, l’Espagnol a désigné son successeur et devrait avoir un rôle prépondérant au mercato dans les prochaines semaines. Une bonne nouvelle pour Grégory Schneider, lequel a expliqué sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe que l’ancien directeur sportif du Barça devait s’imposer comme le patron.

« Dans le bateau, il n’y a plus qu’une personne qui connaît le foot : c’est Zubizarreta. Eyraud, c’est gentil… Le seul type à la direction qui connaît le ballon, les réseaux, les agents, c’est Zubi. Comment pourrait-il ne pas être l’homme fort ? Avant, ils étaient deux sur un gâteau. Alors Garcia mangeait 90 %. Maintenant, tout le gâteau est pour lui. Là, Eyraud, il veut nettoyer et remettre un projet en place. Je serais très étonné de le voir à la tête de Marseille pendant des années encore » a expliqué Grégory Schneider, bien plus élogieux envers Zubizarreta qu’envers Jacques-Henri Eyraud. Et qui estime que la collaboration entre « Zubi » et Villas-Boas est prometteuse.