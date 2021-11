OM : Lacazette gratuit, Longoria à l'attaque !

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Arsenal n’a pas encore proposé de prolongation de contrat pour Alexandre Lacazette. L’attaquant français de 30 ans, arrivé de Lyon en 2017, pourrait donc être libre en juin prochain et suscite déjà les convoitises.

Bientôt la fin de l’aventure d’Alexandre Lacazette à Arsenal ? L’ancien attaquant de l’OL, arrivé à l’été 2017 pour un montant de 53 millions d’euros, transfert record à l’époque pour les Gunners, pourrait s’achever en fin de saison. En fin de contrat en juin, Lacazette n’est pas encore parvenu à trouver un accord avec Arsenal pour prolonger. Pire, les discussions sont même tombées au point mort et ne reprendront pas avant la date fatidique selon les informations du Sun. En effet, Lacazette touche plus de 230 000 euros net par semaine et les Gunners ne voudraient pas lui offrir pareil salaire dans un futur contrat. Il faut dire que le joueur formé à Lyon a peiné à s’imposer et surtout à enchaîner les matches avec Arsenal depuis son arrivée.

L’OM et trois autres clubs sont candidats

Cette saison, Lacazette est apparu sept fois sous le maillot des Londoniens pour un petit but. Le buteur français est toutefois revenu dans le onze d’Arsenal récemment et vient d’enchaîner quatre titularisations avec son club. Il a même réussi à recevoir les éloges de son entraîneur, Mikel Arteta. « Je suis vraiment content de ce que Laca fait en ce moment. », a t-il même déclaré. Pourtant, Arsenal reste frileux au sujet du Français, n’ayant pour seule perspective que de proposer une prolongation de 12 mois. Une proposition en urgence loin de convaincre Lacazette qui irait bien voir ailleurs. Parmi ses prétendants, quatre clubs le surveillent avec attention. L’Atletico Madrid, déjà intéressé par lui dans le passé, le Milan AC, Newcastle évidemment demandeur de joueurs comme le Français. Et, en France, l’Olympique de Marseille se verrait aussi récupérer le joueur libre en juin prochain. Pablo Longoria est d’ailleurs réputé pour tenter ce genre de pari et récupérer des joueurs en fin de contrat, surtout vu les problèmes financiers des Marseillais. Toutefois, il faudra négocier le salaire de Lacazette puisque la masse salariale olympienne vient d’être encadrée par la DNCG et surtout convaincre le joueur, très attaché à un grand rival de l'OM, Lyon.