OM : C'est officiel, Mario Balotelli est un joueur de Marseille !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

La fumée blanche s'est élevée au-dessus de la Commanderie et les supporters de l'Olympique de Marseille sont désormais rassurés, Mario Balotelli finira bien la saison sous le maillot de l'OM. Le club phocéen a en effet officialisé la signature de l'attaquant, et une présentation a immédiatement commencé, tout cela après la mise en ligne d'une vidéo annonçant que Jacques-Henri Eyraud avait (enfin) réalisé son rêve, faire signer Super Mario à l'Olympique de Marseille. Le buteur tant attendu s'est engagé libre de tout contrat et pour les six prochaines mois avec l'OM.