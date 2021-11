Alexis Sanchez à l'OM, c'est impossible

Dans : OM.

Par Baptiste Mulatier

Depuis quelques jours la rumeur Alexis Sanchez à l’OM a refait surface. Mais c’est déjà l’heure du coup de froid. Aucune discussion n’a été établie avec le joueur de l’Inter, dont le salaire est inaccessible.

Jorge Sampaoli a créé des liens forts avec les joueurs du Chili, grâce au sacre en Copa America, à domicile, en 2015. Lorsque l’entraîneur argentin a rejoint l’OM, il fallait forcément s’attendre à des rumeurs envoyant certains de ses anciens protégés à Marseille. Deux joueurs de l’Inter intéressent selon plusieurs médias Jorge Sampaoli. Il s'agit de deux de ses anciens cadres avec la sélection chilienne : Arturo Vidal et Alexis Sanchez. La piste menant à l’attaquant est la plus récente. Le coach de l’OM veut relancer Sanchez, quatrième dans la hiérarchie des attaquants à l’Inter derrière Edin Dzeko, Lautaro Martinez et Joaquin Correa. Cela tombe bien car l’OM recherche un attaquant, après plusieurs échecs l’été dernier dans ce secteur, notamment avec Andy Delort parti finalement à Nice. Sauf que les nouvelles ne sont pas bonnes concernant le dossier Sanchez.

Le salaire de Sanchez, un trop gros frein

Selon les informations de FC Inter News, il n’y aucune discussion que ce soit entre l’OM et l’Inter ou même avec Alexis Sanchez. Ce dernier est en revanche en contact avec des clubs de MLS, mais aussi avec le Real Betis et Newcastle. L’ancien joueur du FC Barcelone ne quittera la Lombardie que si une grosse proposition salariale est posée sur la table. Actuellement sous contrat jusqu’en juin 2023, Alexis Sanchez touche à 32 ans et en étant remplaçant, 7 ME par an. A Manchester United, ses émoluments atteignaient 3 ME par mois. Rien que ça. Autant dire que l’OM, obligé de lui proposer un salaire divisé par quatre en cas d'offensive, ne le fait pas rêver sur ce point. Pablo Longoria et Jorge Sampaoli peuvent d’ores et déjà abandonné cette piste, à moins de réaliser un coup improbable grâce à de solides arguments.