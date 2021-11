Mercato : Alexis Sanchez à l’OM, le transfert fou

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En feu en début de saison, l’attaque de l’Olympique de Marseille marque le pas ces dernières semaines en Ligue 1 ainsi qu’en Ligue Europa.

Le retour de blessure d’Arkadiusz Milik n’a pas eu les effets escomptés puisque le buteur polonais n’a inscrit que deux buts toutes compétitions confondues. Dimitri Payet est toujours aussi éblouissant mais Cengiz Ünder, Konrad de la Fuente, Bamba Dieng et les autres jeunes attaquants de l’OM sont malheureusement irréguliers. Cela pourrait pousser la direction phocéenne à effectuer quelques réajustements lors du mercato d’hiver. Ce n’est pas Jorge Sampaoli, qui convoitait par exemple Andy Delort dans la dernière ligne droite du mercato estival, qui va s’y opposer. Et selon les informations relayées par Calcio Mercato, l’ex-sélectionneur du Chili rêve toujours d’une signature fracassante d’Alexis Sanchez sur la Canebière.

Sampaoli veut relancer Alexis Sanchez

Sous contrat avec l’Inter Milan jusqu’en juin 2023, l’international chilien de 32 ans est en difficulté cette saison avec un but en dix matchs toutes compétitions confondues sous les couleurs des Nerrazzuri, où l’entraîneur Simone Inzaghi ne le considère pas comme un titulaire. Jorge Sampaoli, qui avait fait d’Alexis Sanchez un titulaire indiscutable avec le Chili lors du sacre en Copa America en 2016, est persuadé qu’il a la recette pour relancer ce joueur d’exception. Reste à voir si financièrement, le jeu en vaut la chandelle et surtout si Marseille a les moyens de s’offrir un joueur jouissant d’un tel salaire. C’est loin d’être une certitude, même si l’OM pourrait aussi réussir à dégraisser au mois de janvier afin de rendre possible la venue d’Alexis Sanchez. Des départs hivernaux sont parfois évoqués pour Boubacar Kamara, qui plait à l’AC Milan ainsi que pour Duje Caleta-Car, dans le viseur de plusieurs écuries de Premier League. Affaire à suivre pour Marseille, qui devra de toute façon réussir à vendre s’il veut rêver d’un coup de folie à Noël avec un joueur tel que Sanchez ou Vidal, dont le nom a aussi été associé à l’OM.