OM : C’est moche mais ça gagne, Alvaro résume tout

Dans : OM.

La victoire de l'OM à Lille ce dimanche confirme la belle saison des Marseillais, incroyablement efficaces même si le jeu ne fait pas se lever les foules.

Avant et même pendant la rencontre, l’OM semblait difficilement armé pour résister aux assauts lillois. Mais finalement, les Marseillais ont réussi le coup parfait dans le Nord, s’imposant 2-1 grâce à deux buts en une poignée de secondes pour placer sous l’éteignoir un candidat direct au podium. Une superbe opération donc qui démontre qu’avec sa défense de fer, et son efficacité redoutable, l’OM arrive à mettre en avant des qualités de solidarité et de détermination à toute épreuve. Et tant pis pour les amoureux du beau jeu, ce dont Alvaro Gonzalez se régale.



« Lorsqu'on affronte un adversaire direct pour la qualification en Ligue des champions, on n'a pas d'autres choix que de gagner. D'autant plus avec la défaite de Rennes qui nous a permis d'accroître également notre avance sur le troisième. C'est aussi très bien que Valère (Germain) et Pipa (Benedetto) aient marqué, ça va leur donner de la confiance. Gagner en jouant mal, c'est aussi très appréciable. On reconnaît une grande équipe en fonction de sa capacité à gagner, et ce peu importe la manière », a prévenu le défenseur espagnol, qui s’est parfaitement adapté à cette mentalité, lui qui n’hésite jamais à faire le ménage quand il le juge nécessaire. Simple et efficace, comme l’OM.