OM : Payet ou Sanson ? Un consultant tranche dans le vif !

Dans : OM, Ligue 1.

Absent à Lille et contre Caen, Dimitri Payet n’a pas empêché l’OM d’enchaîner deux succès capitaux après le match nul contre le PSG. En l’absence de l’international français, c’est Morgan Sanson qui a évolué au poste de meneur de jeu dans ces deux rencontres. Avec réussite, puisqu’en cumulant les deux matchs, l’ancien joueur de Montpellier a marqué deux buts et délivré une passe décisive. Cela amène forcément à se poser une question : quid de Dimitri Payet après la trêve internationale ? Sur RMC, Pierre Ducrocq a tranché… en faveur de Morgan Sanson.

« L’OM enchaîne les résultats satisfaisants en L1 et l’état d’esprit est excellent, ça c’est acquis depuis un moment, depuis la victoire à Amiens. Par contre, on a souvent mis en avant le manque de créativité et de jeu de l’OM. Quand on regarde le match face à Caen (5-0), je suis obligé de m’attarder sur la prestation de Sanson car il est très complémentaire avec Luiz Gustavo et Thauvin. J’ai beaucoup aimé (et c’est une différence avec Payet) son volume de jeu, tout en gardant son côté créatif. Je trouve qu’il a vraiment une activité plus importante que Payet. Il manque encore un peu de régularité, mais quand on voit la ligne d’attaque avec Mitroglou, Ocampos et Thauvin qui se battent beaucoup, est-ce-que Sanson en n°10, ce n’est pas le meilleur choix possible pour l’OM ? Il y a deux solutions si tu veux remettre Payet : remettre Sanson sur le banc, ou le déplacer à la place de Zambo. Si j’étais Rudi Garcia, je conforterais Sanson derrière l’attaquant » a lancé l’ancien défenseur du PSG, convaincu que Morgan Sanson est le joueur qui peut permettre aux attaquants de briller comme ce fut le cas contre l’équipe de Patrice Garande. Une chose est sûre, la belle forme du meilleur passeur de Ligue 1 la saison dernière est une bonne nouvelle pour Rudi Garcia, qui s’apprête à vivre 10 matchs en 30 jours avant Noël.