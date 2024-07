OM ‍: C'est bouillant, Atal à un pas de Marseille

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Libre de tout contrat après une courte expérience à l'Adana Demirspor, Youcef Atal pourrait rebondir en France dans les prochains jours. L’international algérien est en négociations avancées avec l’OM.

Le recrutement d’un latéral droit est une nécessité à l’Olympique de Marseille, où Mehdi Benatia et Pablo Longoria ont toujours l’intention de se séparer de Jonathan Clauss. Actuellement à l’Euro avec l’Equipe de France, l’ancien Lensois n’a plus qu’un an de contrat et pour Marseille, il est temps de s’en séparer avec l’espoir de récupérer la mise investie il y a trois ans, à savoir une dizaine de millions d’euros. A ce poste, l’OM compte déjà Amir Murillo, excellent avec le Panama à la Copa America, mais l’ancien d’Anderlecht est d’avantage perçu comme une doublure.

Un vrai titulaire est recherché sur le marché des transferts et selon les informations de Marwan Belckacem, un profil plait de plus en plus en interne, celui de Youcef Atal. L’international algérien (42 sélections) est libre depuis la fin de son contrat avec l'Adana Demirspor, une situation dont l’OM souhaite profiter pour récupérer un excellent joueur ayant montré son talent à Nice, pour zéro euro. « Youcef Atal à l’OM, c’est très très chaud. Vraie piste concrète, confirmation aujourd’hui encore. Ca peut aller très vite » a publié l’insider sur son compte X. Une piste qui divise chez les supporters de l’Olympique de Marseille, qui n’ont pas oublié que Youcef Atal était très récemment accusé d’apologie du terrorisme.

Youcef Atal, un recrutement qui pose des questions

Au-delà de cet aspect extra-sportif non négligeable, c’est aussi l’hygiène de vie du latéral droit de 28 ans qui pose question. Ces dernières années, le natif de Boghni a manqué de nombreux matchs avec Nice, où il a multiplié les pépins physiques. Malgré tout, l’OM semble prêt à prendre le risque et c’est Mehdi Benatia qui est à l’origine de cette piste, laquelle a sans doute été validée ensuite par Giovanni Rossi, Roberto De Zerbi et Pablo Longoria. Il sera désormais intéressant de suivre sur le mercato olympien afin de voir si Youcef Atal deviendra la troisième recrue du mercato sur la Canebière après Lilian Brassier (Brest) et Ismaël Koné (Watford).