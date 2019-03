OM : Bye-bye les gros salaires, ça va chavirer au mercato !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

« On a décidé de continuer à renforcer l’équipe sans céder de joueurs. On a eu une opportunité avec Zambo-Anguissa et on arrivera probablement au bout d’un cycle dans quelques mois où il y aura des départs ». Interrogé par Le Dauphiné Libéré en début de semaine, Jacques-Henri Eyraud n’a pas pratiqué la langue de bois en confiant de manière très directe que l’Olympique de Marseille allait être très actif dans le sens des départs lors du prochain mercato. Evidemment, les supporters phocéens se sont rapidement demandés de qui parlait Jacques-Henri Eyraud. Et le journal L’Equipe a mené sa petite enquête pour apporter une réponse aux fans de l’OM…

A en croire le quotidien, Jacques-Henri Eyraud va ouvrir la porte à tous les joueurs aux émoluments XXL sauf Kevin Strootman. En outre, Florian Thauvin, Adil Rami, Dimitri Payet, Steve Mandanda et Luiz Gustavo ne seront pas retenus en cas de belle offre. Prometteurs mais décevants cette saison, Clinton Njie et Nemanja Radonjic pourraient également partir si un club venait à offrir une somme comprise entre 7 et 10 ME. Mais que les supporters olympiens se rassurent : l’OM veut rester compétitif et a l’intention de garder certains joueurs dont le rendement donne satisfaction. Ainsi, le jeune Kamara, les guerriers Ocampos et Sakaï ainsi que la star Balotelli pourraient prolonger. Si tout cela est encore un peu flou pour l’heure, le mercato estival promet d’être agité à Marseille. Comme tous les ans, finalement.