OM ‍: Brassier expulsé, De Zerbi n'en peut plus

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ce samedi en Ligue 1, l'OM se déplace à Lens pour un choc très attendu. Les Phocéens ne pourront pas compter sur les services de Lilian Brassier pour cette rencontre.

L'OM se doit de réagir en Ligue 1 après sa débâcle face à Auxerre au Stade Vélodrome avant la trêve internationale. Ce soir-là face aux Bourguignons, certains joueurs avaient perdu beaucoup de points. C'est notamment le cas de Lilian Brassier. Le défenseur central arrivé du Stade Brestois l'été dernier ne convainc pas grand monde. Ce n'est pas le cas des fans, des observateurs mais aussi désormais de Roberto De Zerbi. Selon les informations de RMC, l'Italien a fait le choix de se passer de Brassier pour le déplacement à Lens car ce dernier a marqué le pas à l'entraînement ces derniers jours. Tout le contraire de Bamo Meïté, qui lui a été séduisant et donc pris dans le groupe de l'OM. La dynamique de Lilian Brassier commence d'ailleurs à faire réagir les amoureux du club phocéen, très déçus par son rendement.

Brassier et l'OM, ça sent déjà la fin ?

Sur les réseaux sociaux, nombreux ont en effet été les fans marseillais à revenir sur le niveau de Brassier. « Le downfall express de Brassier quand même. T’es l’un des meilleurs défenseurs de L1, t’es recruté pour des millions par un gros club, tu démarres comme titulaire indiscutable… Et 3 mois plus tard tu restes à la maison au profit d’un p’tit 2005 mdr » ; « En espérant que ça le fasse bien réfléchir et qu’il revienne à un niveau correct. Bonne décision n’empêche » ; « Si Brassier n'est pas pris ds le groupe alors qu'il manque 7 internationaux dans la semaine, c'est dire le niveau » ; « Le fonctionnement normal d’une équipe non... ? La méritocratie » ou encore « Brassier il faut le vendre au mercato d'hiver un arnaque... », pouvait-on voir sur X. Reste à savoir ce qui sera fait de l'ancien Brestois l'hiver prochain lors du marché des transferts. Mais il lui faudra un mental d'acier pour s'imposer sous les ordres d'un De Zerbi qui s'attend à beaucoup mieux de sa part.