OM ‍: Brassier se troue contre Auxerre, les supporters sont à bout

L'OM a mal démarré contre Auxerre en concédant l'ouverture du score après moins de 10 minutes. Lassine Sinayoko a profité d'une énorme erreur de Lilian Brassier, l'ancien brestois passant à côté du ballon sur un dégagement anodin. De quoi provoquer la fureur des supporters marseillais alors que l'ancien brestois déçoit depuis son arrivée l'été dernier. « Brassier on est sur l’une des pires intégrations que j’ai vu au club. 3 premiers mois catastrophiques », « Mais qu’est ce qui justifie encore que le nullard de Brassier soit sur la pelouse ? Retourne à Brest l’ami, tu n’as pas le niveau actuellement », « Brassier allez hop sur le banc jusqu'à décembre c'est urgent... », pouvait-on notamment lire sur X. À Marseille plus qu'ailleurs, il y a des erreurs qu'on ne peut se permettre...

Quelle erreur de Lilian Brassier sur le but de Sinayoko 🥶



Son début de saison est vraiment compliqué, on le sent pas serein du tout… pic.twitter.com/m3a3iEJ0p4