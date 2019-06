OM : Brahimi à Marseille, l'heure est aux négociations...

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Ce n'est pas la première fois que le nom de Yacine Brahimi est évoqué du côté de l'Olympique de Marseille, et le fait que l'attaquant international algérien arrive en fin de contrat au FC Porto ne va pas calmer les choses, bien au contraire. Mais ce mercato 2019 pourrait être le bon si l'on en croit Jonatan MacHardy, consultant pour RMC. Via les réseaux sociaux, JMH a confié qu'il était informé de discussions en cours entre le clan Brahimi et les dirigeants de l'OM, même s'il restait encore pas mal de choses à régler, notamment la vente de plusieurs joueurs.

Et Jonatan McHardy d'en dire plus sur le dossier Yacine Brahimi. « Quelqu’un de fiable m’a dit : Brahimi approché (et j ai bien dit approché hein) par l’OM en cas de départ d’un ou deux gros salaires (...) On va dire qu’ils sont déjà globalement ok sur le salaire en fait mais pas sur la prime à la signature », précise le consultant de RMC, qui ne veut donc pas s'emballer, mais qui pense que l'Olympique de Marseille a déjà avancé ses pions dans ce dossier.