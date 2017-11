OM : Bouna Sarr kiffe la chicha, il est où le problème ?

Dans : OM, Ligue 1.

Reconverti au poste de défenseur droit par Rudi Garcia, Bouna Sarr réalise peut-être son meilleur début de saison à l’Olympique de Marseille.

S’il n’est pas un titulaire, il a gagné le respect des supporters phocéens grâce à ses bonnes prestations au poste de latéral. De retour à Metz mercredi soir, il devrait retrouver le banc de touche au profit d’Hiroki Sakaï après avoir été titulaire contre Guingamp dimanche. Néanmoins, il était présent devant les médias ce mardi. Et il a été interrogé sur un sujet plutôt inattendu : la chicha. Alors Bouna, consommateur ? La réponse est (surprise) sans langue de bois.

« Si c'est nocif ? C'est possible. À titre personnel, c'est occasionnellement un petit plaisir. Je ne me cache pas, je ne vais pas vous mentir. C'est un péché mignon comme certains peuvent avoir pour les gâteaux ou les bonbons. Je ne pense pas être un gros consommateur, loin de là Je n’ai aucun mal à courir, à répéter les efforts sur le terrain. Je ne pense pas que c'est un souci pour le moment, on verra à long terme. Ça ne me dérange pas d'en parler. Je ne suis pas docteur, pas médecin. Je ne saurai pas vous dire si c'est mauvais ou pas. Comme je vous ai dit, chacun fait ce qu'il veut de sa vie privée » a-t-il lancé devant les journalistes présents en salle de presse. Interrogé dans la foulée, Rudi Garcia n’a pas souhaité commenter les déclarations de son joueur. À l'évidence, ce sujet est devenu tabou dans le football français…