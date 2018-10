OM : Bouna Sarr est très fort, Rudi Garcia veut éviter ce bug

Dans : OM, Ligue 1.

Ce n'est pas nouveau, mais c'est toujours un gros danger, lorsqu'un joueur commence à briller très fort sous le maillot de l'Olympique de Marseille, alors cela s'enflamme de partout. On se souvient du phénomène Maxime Lopez, mais cette fois c'est Bouna Sarr qui fait tourner la tête aux supporters de l'OM. Et le match joué par l'ancien messin dimanche contre Nice a remonté le niveau de la hype, d'autant plus qu'on a appris que Bouna Sarr avait été présélectionné en équipe de France.

Ce mercredi, à la veille d'OM-Lazio, Rudi Garcia a tenté de freiner l'emballage autour de celui qu'il a réussi à convertir au poste de latéral droit. « Bouna apprend vite et bien. Mais je ne vais pas trop lui dire, car le danger pour lui serait de trop écouter et de lui promettre trop de choses. Il faut qu'il ait de la continuité dans ses performances. Il l'est mais pas encore à 100%. Il faut qu'on soit exigeant et compréhensif avec lui. Il s'améliore dans les deux domaines, surtout défensif (...) A Lille, il aurait pu faire mieux, mais à Nice, il nous a permis de gagner sur le dernier match. Il s'améliore et on va tout faire pour que ça continue pour lui parce que ça continuera pour nous », constate l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, qui tient à préserver son joueur d'une pression supplémentaire et inutile.