OM : Boubacar Kamara, une offre diabolique cet hiver ?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec l’OM en juin 2022, Boubacar Kamara n’a toujours pas accepté l’offre de prolongation de Pablo Longoria.

Le président de l’Olympique de Marseille est prêt à tout pour convaincre Boubacar Kamara de prolonger dans la cité phocéenne. Une offre de prolongation de contrat de cinq ans a été soumise à l’entourage du milieu défensif de l’OM mais pour l’instant rien n’y fait, Boubacar Kamara n’est pas décidé à prolonger. La tendance est plus que jamais à un départ pour zéro euro à l’issue de la saison pour le joueur formé en Provence, un coup dur pour Marseille… mais une aubaine pour les grands clubs européens. Ces dernières semaines, le Bayern Munich ou encore Barcelone ont été liés à Boubacar Kamara mais depuis quelques jours, c’est Manchester United qui est associé avec le plus d’insistance au joueur marseillais. Et pour cause, Todo Fichajes croit savoir que les Red Devils pourraient tenter de recruter Kamara dès le mois de janvier.

Manchester United prêt à dégainer en janvier ?

Bien qu’il soit déterminé à prolonger le contrat de Boubacar Kamara, le président marseillais Pablo Longoria ne sera pas obtus. Et s’il reçoit une proposition à hauteur de 20 millions d’euros pour son joyau cet hiver, alors le président de l’Olympique de Marseille devrait accepter l’offre. En revanche, hors de question pour le dirigeant espagnol de brader Kamara et de le vendre pour une somme dérisoire à six mois de la fin de son contrat. Comme ses prédécesseurs l’ont fait avec Ayew ou Gignac, Pablo Longoria pourrait également prendre le parti de conserver Kamara jusqu’à la fin de la saison en espérant que le joueur aide l’OM à se qualifier en Ligue des Champions plutôt que de le vendre à un prix ridicule. Les prochaines semaines seront donc cruciales pour Boubacar Kamara et pour l’Olympique de Marseille dans ce dossier, alors que l’avenir de Paul Pogba à Manchester United pourrait également avoir une influence sur la manière dont les Red Devils se comporteront vis-à-vis de Marseille pour Kamara selon le média.