OM : Boga est trop cher ? Longoria rôde

L'Olympique de Marseille pense à Jérémie Boga pour renforcer son attaque. Mais l'international ivoirien de Sassuolo coûte cher, et l'OM ne se lancera pas dans une surenchère.

Natif de Marseille, Jérémie Boga ne peut pas être insensible à l’intérêt de l’OM le concernant, mais l’ailier de Sassuolo est également conscient que son club ne le laissera pas partir pour rien. Et pour l’instant, l’écart entre les exigences financières du club de Serie A et les possibilités de Marseille est tellement important que rien ne permet de croire que Pablo Longoria va réussir à faire signer le joueur de 24 ans. Les dirigeants de Sassuolo, avec qui Boga est encore lié un an, ne veulent pas entendre d’un départ de l’ailier gauche pour moins de 25 millions d’euros. Et il n’y pas que l’OM qui s’est heurté à l’appétit financier du club italien, puisque l’OGC Nice a récemment faire une offre de 15 millions d’euros qui aurait été refusée, tout comme celles de l’Atalanta ou de l’Inter, où Jérémie Boga est considéré comme une priorité.

Cependant, Pablo Longoria n’est pas homme à abdiquer si facilement et même si le président marseillais n’a pas encore lancé les négociations avec Jérémie Boga, malgré quelques contacts informels, le dossier reste sur le bureau du patron de l’OM. « Vu ses finances, l’Olympique de Marseille va essayer d’être malin », a confié, dans La Provence, une source proche du dossier. Et malin il faudra l’être car Sassuolo a un atout dans sa manche, le fait de pouvoir encore activer une option pour une année supplémentaire de contrat avec Jérémie Boga. L’idée du club phocéen est de vendre des joueurs avant de revenir à la charge auprès du club italien avec une marge de manœuvre, même si Longoria ne craquera pas son PEL pour recruter l’ailier international ivoirien. Le président de l’OM pense que le temps peut jouer en faveur de son club, surtout si les clubs intéressés par l’attaquant se tournent vers d’autres pistes.