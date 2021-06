OM : Boga à Marseille grâce à Radonjic ?

Dans : OM.

A la recherche d’un ailier virevoltant, l’OM a bouclé le transfert de Konrad de la Fuente en provenance de Barcelone.

Mais visiblement, Pablo Longoria ne souhaite pas s’arrêter en si bon chemin. En effet, dans ce secteur de jeu, l’OM souhaite s’offrir encore un joueur. Le profil de Jérémie Boga plaît beaucoup au président marseillais, qui doit faire face à une rude concurrence dans ce dossier. Lyon est sur le coup au même titre que Lille pour Boga, dont la valeur marchande est estimée à près de 40 ME par Sassuolo. Le tarif est bien sûr exagéré au vu de la situation contractuelle de l’ancien Rennais, en fin de contrat en juin 2022. C’est pour cette raison que Pablo Longoria croit en ses chances de rafler la mise, d’autant plus que Jérémie Boga, natif de Marseille et supporter de l’OM, n’est pas insensible à l’intérêt du 5e de Ligue 1.

A en croire Romain Haering, journaliste pour Le Phocéen, un joueur de l’effectif marseillais pourrait rendre possible le transfert de Jérémie Boga. Il s’agit de Nemanja Radonjic, prêté la saison dernière au Hertha Berlin en Allemagne. « D'après nos informations, il peut faire partie d'un deal avec un échange. En Italie dans le dossier Boga à Sassuolo ou en Allemagne où il a une belle cote depuis son passage au Hertha Berlin » a lancé le journaliste, pour qui Nemanja Radonjic pourrait être inclus dans la transaction et ainsi faire baisser le prix de Jérémie Boga. Peu utilisé par André Villas-Boas en Provence, l’international serbe n’a jamais trouvé la régularité nécessaire pour s’imposer à l’OM malgré quelques rares éclaires. Son potentiel reste toutefois intéressant aux yeux de certains clubs en Italie et en Allemagne. Reste maintenant à voir si son profil plaira à Sassuolo au point de l’inclure dans le transfert de Jérémie Boga…