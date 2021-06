OL-OM : La brutale double clim pour Boga !

Dans : Mercato.

A la recherche d’un ailier rapide et efficace, Lyon et Marseille suivent avec attention le dossier Jérémie Boga.

En fin de contrat avec Sassuolo en juin 2022, l’attaquant de 24 ans a d’ores et déjà fait savoir qu’il ne prolongerait pas. Par conséquent, Jérémie Boga va quitter Sassuolo cet été et son profil attire de nombreux clubs. Natif de Marseille, l’ancien Rennais est dans le viseur de l’OM mais également de Lyon. A en croire Le 10 Sport, Peter Bosz a validé le profil de Jérémie Boga pour renforcer l’attaque de l’OL, orpheline de Memphis Depay. Mais arracher le virevoltant ailier de Série A ne sera pas chose aisée, que cela soit pour Marseille ou pour Lyon. Et pour cause, Foot Mercato affirme que Sassuolo réclame entre 20 et 25 ME pour lâcher Jérémie Boga.

Lille sur le coup, Sassuolo veut 25 ME

Une somme colossale que les clubs français seront automatiquement réticents à lâcher pour un joueur en fin de contrat dans un an. L’opération se complique d’autant plus pour Marseille et Lyon qu’un autre cador de la Ligue 1 est sur les rangs pour recruter Jérémie Boga. Il s’agit de Lille, champion de France en titre et qui se prépare à perdre un élément offensif à ce poste de milieu excentré, que ce soit Jonathan Bamba, Luiz Araujo ou plus probablement Jonathan Ikoné, pisté par le Borussia Dortmund en Allemagne. Pour l’heure, il n’est pas question d’une offre du LOSC mais d’une simple prise de renseignements. Vraisemblablement, les Dogues ne passeront pas à l’offensive tant qu’aucun départ ne sera formalisé, ce qui laisse un laps de temps à Marseille et à Lyon pour prendre les Nordistes de vitesse. Reste à voir si Pablo Longoria d’un côté et Juninho de l’autre seront enclins à lâcher plus de 20 ME pour recruter un joueur aussi talentueux soit-il que Jérémie Boga.