OM : Bielsa et Xavi sont séduits, Marseille tient-il son attaquant ?

Dans : OM, Mercato.

Ne vous fiez pas à ses propos, Rudi Garcia accueillerait volontiers un avant-centre cet hiver.

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille n’est pas satisfait du rendement de Valère Germain et de Kostas Mitroglou. Et pour que son message soit encore plus clair, le technicien n’hésite pas à laisser ses deux attaquants sur le banc des remplaçants. Apparemment, ses dirigeants ont été convaincus puisque le club phocéen s’intéresse notamment à Baghdad Bounedjah (27 ans, Al-Sadd), une piste que Nabil Djellit valide sans la moindre hésitation.

« Il a le niveau pour évoluer en Ligue 1, c'est une certitude, a commenté le journaliste pour Le Phocéen. Même si le championnat du Qatar n'est pas très relevé, il compte beaucoup d'attaquants européens qui ne marquent pas autant de buts que lui, loin de là. Et il est aussi le titulaire de l'équipe d'Algérie, qui possède de très bons attaquants comme Mahrez ou Brahimi. »

Un buteur à 15 M€

« Il a un sens du but inné, dispose d'une palette très complète et son coéquipier Xavi en dit le plus grand bien. Il a déjà eu des offres cet été de Lille et de Leeds United, et Bielsa continue de s'y intéresser, a rapporté notre confrère. Pour moi, il a sa place à l'OM sans problème, et si ce n'est pas l'OM, il ira en Turquie, au Portugal ou en Italie. C'est un excellent buteur. » Auteur de 23 buts en 12 journées de championnat, l’international algérien totalise 50 réalisations sur l’année 2018. Suffisant pour convaincre l'OM de miser les 15 M€ de sa clause libératoire ?