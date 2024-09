OM ‍: Beye ignoré par Longoria, il lui répond

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

Auteur d’un passage remarqué du côté du Red Star, Habib Beye a décidé de quitter la formation audonienne après trois saisons. Désormais sans club, l’ancien international sénégalais est revenu sur son sentiment de ne pas avoir rejoint l’OM cet été et de se retrouver actuellement sans club.

La belle histoire d’amour entre Habib Beye et le Red Star a pris fin à la fin de la saison dernière. Après trois saisons passées dans le club francilien, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a pris la décision de quitter son poste d’entraîneur, quelques jours après avoir terminé champion de National 1 et d’avoir réussi à faire monter le club en Ligue 2. A l’époque, l’homme de 46 ans s’imaginait monter d’un cran dans sa carrière de coach et espérait entraîner son club de coeur, à savoir l’OM, à qui le Sénégalais avait fait plusieurs appels du pied pendant l’été, alors que Pablo Longoria cherchait encore un remplaçant à Jean-Louis Gasset. Malgré la volonté de Beye, c’est finalement Roberto De Zerbi, star du mercato marseillais, qui a atterri sur le banc de l’OM. Malgré cet échec, l’ancien joueur professionnel n’est pas rancunier.

Beye n’est pas déçu de ne pas entraîner l’OM

Sans club à l’heure actuelle, Habib Beye n’est pas au chômage pour autant puisqu’il est encore consultant pour Canal+, fonction qu’il occupe depuis une dizaine d’années désormais et qu’il n’avait pas arrêtée même pendant sa période d’entraîneur au Red Star. Alors que son nom a également été évoqué du côté du FC Metz, l’ancien joueur de Newcastle et Aston Villa estime avoir la conscience tranquille par rapport à l’OM et ne doute pas de sa capacité à trouver un challenge qui correspond à ses attentes et objectifs : «De toute façon, ça arrivera. Parce que mon métier, c’est aussi entraîneur et que je veux entraîner. J’ai entraîné, je suis parti… Il n’y a aucune déception par rapport à cet été, pas du tout. Parce qu’il faut trouver le bon projet. Et ce projet, on le trouvera en temps et en heure», a-t-il évoqué au cours d’une conférence de presse de rentrée de Canal+. Beye est toujours libre, avis aux clubs intéressés alors que l'automne est souvent propice aux changements de coachs en Ligue 1.