Par Corentin Facy

Très actif dans sa politique de recrutement de jeunes joueurs en post-formation, l’OM a recruté Robinio Vaz et Alexandre Issanga pour seulement 400.000 euros en provenance de Sochaux l’été dernier.

C’est désormais une habitude depuis la prise de fonctions de Pablo Longoria, l’Olympique de Marseille recrute de plus en plus chez ses concurrents français des jeunes joueurs en post-formation. Ces dernières années, l’OM a notamment pioché à Nice (Ben Seghir, Nadir) et lors du dernier mercato estival, les dirigeants phocéens ont craqué sur deux pépites du FC Sochaux, à savoir Robinio Vaz et Alexandre Issanga. Les deux joueurs ont été recrutés pour un total de moins d’un million d’euros puisque Vaz et Issanga ont signé pour 400.000 euros selon La Provence.

Robinio Vaz, le futur n°9 de l'OM ?

Une très belle affaire de la part de l’Olympique de Marseille pour ces deux joueurs qui s’entraînent pour l’instant en réserve et qui jouent avec l’équipe B de Marseille en National 3. En ce qui concerne Robinio Vaz, il ne serait pas étonnant de rapidement le voir grimper dans le groupe de Roberto De Zerbi à l’entraînement. Le buteur de 17 ans a déjà claqué 4 buts en 5 matchs en N3 et Jean-Pierre Papin, l’entraîneur de la réserve olympienne, se dit scotché par l’apport de ce jeune international français des U17. « Ce qu’il fait à 17 ans est exceptionnel. Après une saison complète en National 3, on verra un joueur totalement transformé » a reconnu JPP dans des propos relayés par Le Phocéen, et qui ne tarie pas d’éloge au sujet de l’attaquant recruté à Sochaux.

OM : Ce prodige assure l'avenir radieux de Marseille https://t.co/EoMjQ0a5WS — Foot01.com (@Foot01_com) October 7, 2024

Observateur particulièrement avisé des jeunes à l’OM, Bastien Cordoléani confirme la hype. « Robinio Vaz est un excellent joueur, avec un beau gabarit. Il peut à la fois tenir la balle dos au jeu mais aussi apporter de la percussion car il sait se retourner assez vite. Percutant, c’est un joueur de couloir à la base, mais l’OM l’a placé en numéro 9. Je ne serais pas étonné de le voir dans le groupe pro cette saison » a confié le spécialiste du Phocéen. Petit à petit, la hype prend forme à Marseille autour de Robinio Vaz, attaquant qui devra confirmer en réserve avant d’avoir sa chance avec les pros. Mais du côté de Roberto De Zerbi, on commence déjà à suivre avec gourmandise les progrès de l’international français avec l’équipe réserve. Elye Wahi et Neal Maupay sont prévenus, un troisième buteur pourrait venir leur faire concurrence d’ici quelques semaines.